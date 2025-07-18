«По-человечески неприятно». Андрей Талалаев — об исключении «Торпедо» из Премьер-Лиги

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев высказался об исключении «Торпедо» из числа участников РПЛ из-за коррупционного скандала. Место чёрно-белых в Российской Премьер-Лиге занял «Оренбург».

— После «Динамо» у «Балтики» «Спартак». Для вас особенный соперник?

— Да нет у меня особенных соперников — за победу над каждым дают три очка. Если перечислять клубы, в которых мы работали, все матчи будут особенными. У меня особенный соперник всегда был один — «Торпедо». Это клуб, где меня воспитали и вырастили.

— Больно за команду молодости?

— По-человечески мне, конечно, неприятно то, что произошло с «Торпедо». А анализировать ситуацию мне не нужно, потому что я работаю в другом клубе, — сказал Талалаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.