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Динамо М — Балтика. Прямая трансляция
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20:30 Мск
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Динамо Москва — Балтика: во сколько начало матча 1-го тура РПЛ 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«Динамо» Москва — «Балтика»: во сколько начало матча 1-го тура РПЛ-2025/2026, где смотреть
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Сегодня, 18 июля, состоится матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московское «Динамо» и калининградская «Балтика». Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург). Начало игры — в 20:30 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
18 июля 2025, пятница. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги «Динамо» заняло пятое место. Чемпионом страны стал «Краснодар». «Балтика» выиграла Первую лигу и поднялась в высший дивизион чемпионата России.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
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