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Андрей Талалаев рассказал о взаимоотношениях с Валерием Карпиным на фоне «заруб» в играх

Андрей Талалаев рассказал о взаимоотношениях с Валерием Карпиным на фоне «заруб» в играх
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Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев высказался о своих взаимоотношениях с Валерием Карпиным, который возглавляет московское «Динамо».

— С тренером Карпиным у вас всегда были зарубы — хоть «Спартак» он возглавлял, хоть «Армавир», хоть «Ростов». Есть какая-то тенденция?
— Вообще ничего. Когда бы ни встретились — на бровке или где-то в сборной — никаких вопросов не возникает. Всё спокойно и приятно. А пикировки в футболе иногда случаются. Было время, когда у меня возникали какие-то вопросы к игрокам «Ростова». Естественно, он вступался за своих футболистов. Точно так же поступаю и я, когда дело касается моей команды. В свою техническую зону я не собираюсь никого пускать. Это абсолютно нормальное поведение тренера, — сказал Талалаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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