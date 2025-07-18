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Андрей Талалаев: пример Галицкого — как сказка. Побольше бы таких историй

Андрей Талалаев: пример Галицкого — как сказка. Побольше бы таких историй
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Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев высказался о ликвидации подмосковных «Химок», приведя в пример владельца «Краснодара» Сергея Галицкого.

— Кончина «Химок» закономерна?
— Всё связано с процессами, которые долгие годы происходят в том или ином клубе. У нас много команд, особенно с частными владельцами, не могут похвастать многоплановыми программами развития. Я бы очень хотел пожелать «Акрону», который идёт семимильными шагами, построить стадион, «обрасти» болельщиками. Всегда приятно, когда в регионах появляются такие проекты, а в Самарской области футбол понимают и очень любят. Хочется, чтобы они как можно дольше существовали и достигали успеха. Пример Галицкого — как сказка. Чем больше таких историй, тем больше будут играть в футбол, любить футбол и ходить на футбол. Все мы — футболисты, тренеры, журналисты — живём и работаем ради этого, — сказал Талалаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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