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Андрей Талалаев назвал цели «Балтики» на сезон-2025/2026

Андрей Талалаев назвал цели «Балтики» на сезон-2025/2026
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Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев назвал главные цели калининградской команды на предстоящий сезон Российской Премьер-Лиги.

«Мы разумные люди и ставим целью попасть в десятку и смотреть выше, но все понимают, что главная задача «Балтики» — остаться в Премьер-Лиге и показывать хороший футбол. Мне кажется, Равиль Камильевич [Измайлов, гендиректор клуба] всё чётко обрисовал: нам нужно обыгрывать тех соперников, которые «Балтике» по силам, и по возможности радовать болельщиков громкими победами над нашими грандами. Из года в год нужно ставить задачу набирать как можно больше очков и за три сезона стать уверенными членами РПЛ, которые могут претендовать на что-то серьёзное. Глобально наши задачи расписаны так, а что будет пошагово, во многом зависит от старта в чемпионате», — сказал Талалаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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