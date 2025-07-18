Гришин назвал клуб, который может подпортить кровь шестёрке фаворитов РПЛ

Экс-полузащитник ЦСКА и телеэксперт Александр Гришин поделился ожиданиями от предстоящего сезона-2025/2026 Российской Премьер-Лиги.

«Я думаю, что за чемпионство будут бороться те же команды, что в прошлом сезоне. Это первая шестёрка чемпионата. Других открытий не предвидится. Команды, которые были во второй восьмёрке, там и останутся. Разве что «Рубин» может подпортить кровь фаворитам, если Мирлинд Даку будет в порядке. От Даку очень сильно зависят результаты казанцев», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Казанский «Рубин» в сезоне-2024/2025 занял седьмое место с 45 набранными очками в 30 матчах и на восемь очков отстал от финишировавшего шестым московского «Локомотива». Албанский нападающий Мирлинд Даку забил 15 голов, став вторым бомбардиром лиги, и выполнил шесть результативных передач, заняв первую итоговую строчку рейтинга по системе «гол+пас».

Видео: Футболисты «Рубина» падают на матрасы