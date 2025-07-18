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«Какие сюрпризы?» Талалаев шутливо ответил Корнееву перед игрой «Балтики» с «Динамо»

«Какие сюрпризы?» Талалаев шутливо ответил Корнееву перед игрой «Балтики» с «Динамо»
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Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в шутку ответил футбольному эксперту Игорю Корнееву, который сказал, что калининградская команда может преподнести сюрпризы в матче 1-го тура РПЛ с «Динамо».

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
18 июля 2025, пятница. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Игорь Корнеев сказал, что ждёт от вас сюрпризов в пятницу. Будут?
— А какие сюрпризы можно преподнести людям, которые по 10 лет видят работу друг друга?

— Это к Игорю Владимировичу вопрос.
— Тогда нужно задать вопрос Корнееву (смеётся). Конечно, мы будем стараться использовать какие-то стороны, не до конца огранённые в «Динамо». Но именно сюрпризы преподнести сложно. Хотя как раз стартовые туры, я думаю, будут интересны какими-то нестандартными ходами — у любого тренера и любой команды. Более-менее понятно, как будет выглядеть «Краснодар», потому что они сохранили чемпионский состав. Предугадать, как выступят другие команды, и особенно те, в которых произошли большие изменения, сейчас невозможно, — сказал Талалаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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