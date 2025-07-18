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Талалаев: лучше пусть футбольные люди говорят о футболе, чем те, кто примазывается к нему

Талалаев: лучше пусть футбольные люди говорят о футболе, чем те, кто примазывается к нему
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Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев ответил на вопрос, будет ли он работать футбольным экспертом в этом сезоне РПЛ.

— В телевизионных студиях мы вас в новом сезоне увидим или будет не до того?
— В первые полтора месяца вырваться будет очень сложно. С нашим графиком мы в самолётах больше будем жить, чем дома с семьями. А когда всё устаканится, почему нет? Если будут интересные предложения с интересными темами — с удовольствием приду и побеседую. Лучше пусть футбольные люди рассказывают о футболе, чем те, кто очень хочет примазаться к футболу, — сказал Талалаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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