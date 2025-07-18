Андрей Талалаев высказался о крупном поражении «ПСЖ» в финале клубного ЧМ от «Челси»

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев подвёл итоги клубного чемпионата мира по футболу — 2025. В решающем матче турнира лондонский «Челси» разгромил французский «ПСЖ» — 3:0.

— Как вам, кстати, клубный чемпионат мира?

— Честно? Посмотрел только один тайм, в котором «Челси» сотворил сенсацию. Для меня «ПСЖ» играет в футбол не современности, а уже будущего. И я не мог себе представить, что современный «Челси» забьёт им три за тайм. Очень неожиданно и интересно! Больше ничего не видел — готовились к чемпионату, — сказал Талалаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.