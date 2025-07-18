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Андрей Талалаев высказался о крупном поражении «ПСЖ» в финале клубного ЧМ от «Челси»

Андрей Талалаев высказался о крупном поражении «ПСЖ» в финале клубного ЧМ от «Челси»
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Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев подвёл итоги клубного чемпионата мира по футболу — 2025. В решающем матче турнира лондонский «Челси» разгромил французский «ПСЖ» — 3:0.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:05 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Палмер – 22'     2:0 Палмер – 30'     3:0 Педро – 43'    
Удаления: нет / Невеш – 85'

— Как вам, кстати, клубный чемпионат мира?
— Честно? Посмотрел только один тайм, в котором «Челси» сотворил сенсацию. Для меня «ПСЖ» играет в футбол не современности, а уже будущего. И я не мог себе представить, что современный «Челси» забьёт им три за тайм. Очень неожиданно и интересно! Больше ничего не видел — готовились к чемпионату, — сказал Талалаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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