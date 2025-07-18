Новичок «Челябинска» Эза: хочу выйти в РПЛ и вынести «Зенит»

Ивуарийский нападающий «Челябинска» Вильфрид Эза заявил о желании вывести уральский клуб в РПЛ и обыграть санкт-петербургский «Зенит». О переходе Вильфрида «Челябинск» объявил 16 июля.

— Можно ли воспринимать предстоящий твой сезон как некое приключение в загадочной стране?

— Почему бы и нет? Это новый и интересный опыт. Но у меня стоят и большие задачи. Моя цель – занять первое место и вместе с «Челябинском» выйти в Премьер-Лигу. Хочу сыграть с «Зенитом» и вынести его, — приводит слова Эза официальный сайт «Челябинска».

В предстоящем сезоне «Челябинск» выступит в Pari Первой лиге. В 1-м туре команда сыграет с «Торпедо» 19 июля. К уральцам Вильфрид присоединился из австрийского клуба «Рид». За всю свою карьеру Эза провёл 209 матчей, забил 95 мячей и сделал 24 результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость ивуарийского форварда в € 350 тыс.