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«После первых тренировок даже рвало». Годяев — о сборе в «Локомотиве»

«После первых тренировок даже рвало». Годяев — о сборе в «Локомотиве»
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Полузащитник московского «Локомотива» Данила Годяев рассказал, как прошёл его первый сбор с основной командой.

— Знал, что такое зимний сбор у Михаила Галактионова?
— Нет, никаких представлений не было, ощутил эту «сладость» только после того, как приехал (улыбается). По факту это был мой первый настоящий сбор с топ-командой. То, что было в «Арсенале», с этим не сравнить. Ну и условия… Знаешь, в «Арсенале» на зимнем сборе мы тренировались на натуральном поле. Рядом — трасса, всё в снегу, метель задувает в лицо. И мы тесты беговые сдавали, утаптывая сугробы.

— Нагрузки выдерживал?
— Нет, не всегда получалось, после первых тренировок даже рвало. Я же приехал с неоптимальным весом, нужно было приводить себя в порядок. Потом пришлось мне «выходные» давать, потому что организм не справлялся с объёмом. До сих пор у меня в «Избранном» лежит фотография, как страшный сон вспоминаю, где я в маске, как бульдог, немного толстенький. У меня было три дня, чтобы от лишних килограммов избавиться, поэтому работал мощно, — приводит слова Годяева «Матч ТВ».

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