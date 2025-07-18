Алеррандро: я смогу оправдать веру ЦСКА в меня

Нападающий ЦСКА Алеррандро заявил, что сможет оправдать веру армейцев. В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 25-летний Алеррандро провёл шесть матчей. Также на его счету одна игра в Фонбет Кубке России. Результативными действиями игрок не отметился.

«Сейчас начинается новая эпоха, новый тренер и новые возможности. Я смогу оправдать веру ЦСКА в меня и доказать свою значимость», — приводит слова Алеррандро «РИА Новости Спорт».

В прошлом сезоне Российскую Премьер-Лигу выиграл «Краснодар». Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА. Напрямую в Pari Первую лигу вылетели «Оренбург» и «Факел», однако позднее оренбуржцы заменили в РПЛ «Торпедо».