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Ульяновская «Волга» представила новый логотип после возвращения в Первую лигу

Ульяновская «Волга» представила новый логотип после возвращения в Первую лигу
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Ульяновская «Волга» в социальных сетях представила ребрендинг. Клуб показал новый логотип и форму, в которой команда будет выступать в сезоне-2025/2026. Ранее «Волга» вернулась в Первую лигу.

Видео доступно на странице «Волги» Ульяновск в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: ФК «Волга» Ульяновск

В сезоне-2024/2025 «Волга» заняла второе место в группе «Золото» дивизиона «А» Леон Второй лиги. Команда набрала 34 очка за 18 матчей второго этапа. Победителем группы «Золото» стал костромской «Спартак» (36).

В 1-м туре предстоящего сезона Первой лиги «Волга» встретится с волгоградским «Ротором» в субботу, 19 июля. Начало игры — в 17:00 по московскому времени.

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