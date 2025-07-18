Дмитрий Комбаров прокомментировал назначение на пост главного тренера «Чайки»

Новый главный тренер песчанокопской «Чайки» Дмитрий Комбаров высказался о назначении в клуб.

«Очень рад присоединиться к стае! Подписание контракта с клубом, который выступает в ФНЛ, — это важный этап в моей карьере. Каждый новый контракт для меня — это вызов, и, слава богу, всё идёт по нарастающей. Надеюсь, что вместе с «Чайкой» мы будем добиваться высоких результатов: и в турнирной таблице, и в развитии молодых футболистов.

Наш тренерский штаб уже доказал свою эффективность в работе с молодыми игроками — в «Звезде» и «Спартаке-2» были достигнуты определённые успехи. Сейчас мы продолжим эту работу, и я уверен, что совместно с клубом, болельщиками, руководством и тренерским штабом выполним все поставленные задачи.

Однажды я играл здесь за «Крылья». Первое, что отметил, — отличная атмосфера и прекрасные условия для села. Стадион построен на высоком уровне, поле в идеальном состоянии. Всегда приятно выступать на таких стадионах. Сейчас, оценивая организацию работы в клубе, вижу, что всё на достойном уровне. Уверен, наше сотрудничество будет продуктивным!» — приводит слова Комбарова пресс-служба клуба.