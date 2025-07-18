Данил Пруцев: часто против «Спартака» соперник выдаёт матч жизни

Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев полагает, что соперники красно-белых зачастую играют с повышенной мотивацией против московской команды. Пруцеву 25 лет, за «Спартак» он выступает с января 2022 года. В прошлом сезона Данил провёл 30 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал четыре результативные передачи.

— После вашей победы над «Зенитом» казалось, что чемпионство «Спартака» близко как никогда за последние годы.

— Мы тоже думали: сейчас попрёт. Но после «Зенита», наоборот, начали терять очки с командами, которые ниже классом. Возможно, эти соперники по-особому настраиваются на «Спартак». Часто против нас выдают матч жизни, особенно вратари, — приводит слова Пруцева Sport24.

В прошлом сезоне Российскую Премьер-Лигу выиграл «Краснодар». Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА. «Спартак» стал четвёртым. Напрямую в Pari Первую лигу вылетели «Оренбург» и «Факел», однако позднее оренбуржцы заменили в РПЛ «Торпедо». Новый сезон высшего российского дивизиона стартует 18 июля 2025 года, завершится турнир 17 мая 2026-го.