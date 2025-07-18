«Локомотив» объявил о продлении контракта с защитником Морозовым

Московский «Локомотив» продлил контракт с защитником Евгением Морозовым. Об этом сообщил телеграм-канал клуба.

Отмечается, что срок нового соглашения рассчитан до 2029 года.

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 24-летний Евгений Морозов провёл 10 матчей, в которых отметился одним забитым мячом. Также на счету защитника две игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

«Локомотив» занял шестое место по итогам прошлого сезона чемпионата страны. Команда Михаила Галактионова набрала 53 очка за 30 матчей. Чемпионом страны впервые в истории стал «Краснодар», заработав 67 очков.