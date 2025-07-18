«Первую минуту ничего не помню — только боль, в глазах было темно». Годяев — о травме

Полузащитник московского «Локомотива» Данила Годяев высказался о травме, полученной в матче 25-го тура чемпионата России с «Пари Нижний Новгород» (3:0) 19 апреля.
— Один из самых запоминающихся эпизодов весны с твоим участием — против «Пари НН». Вспоминать больно?
— Как минимум неприятно. В ту секунду, когда Каккоев влетел, я даже подумать ни о чём не успел, просто был болевой шок. Наверное, первую минуту вообще ничего не помню — только боль, в глазах было темно. А когда стал приходить в себя, постарался отбросить самые грустные мысли. Заставил себя посмотреть на ногу: «Вроде не болтается… уже слава богу». Хотел даже вернуться на поле, попробовал опереться, но тут уже не получилось. Пришлось меняться, ехать на обследование. Хорошо, что обошлось: ни перелома, ни разрыва связок. Но шрам от этой истории остался, наверное, навсегда, — приводит слова Годяева «Матч ТВ».
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