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В «Динамо» предложили создать в Донецке филиал академии клуба

В «Динамо» предложили создать в Донецке филиал академии клуба
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Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин предложил рассмотреть вопрос создания в Донецке филиала футбольной академии клуба имени Льва Яшина. Предложение функционер выдвинул во время рабочей поездки в Донецкую Народную Республику.

«Я член совета директоров футбольного клуба «Динамо», возглавляю консультативный совет. Я со своими товарищами поговорил, давайте в перспективе подумаем о создании здесь филиала академии Яшина для детишек. Всё-таки Донецк – это футбольный город», — сказал Степашин на видео, которое в своём телеграм-канале опубликовал глава ДНР Денис Пушилин.

В прошлом сезоне Российскую Премьер-Лигу выиграл «Краснодар». Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА. «Динамо» стало пятым. Напрямую в Pari Первую лигу вылетели «Оренбург» и «Факел», однако позднее оренбуржцы заменили в РПЛ «Торпедо». Новый сезон высшего российского дивизиона стартует 18 июля 2025 года, завершится турнир 17 мая 2026-го.

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