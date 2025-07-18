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Бубнов и Генич предположили, кто станет чемпионом России в сезоне-2025/2026

Бубнов и Генич предположили, кто станет чемпионом России в сезоне-2025/2026
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Бывший футболист Александр Бубнов и комментатор Константин Генич высказали мнение, кто станет чемпионом России в сезоне-2025/2026.

«Краснодар». Усиление очень сильное, команда стабильная. Больше того, не забывайте, что вот сейчас все говорят, что «Спартак» — плохая трансферная политика, но ещё до 11 сентября открыто трансферное окно. А что, для Краснодара оно закрыто, что ли? Сейчас посмотрят, если всё нормально пойдёт, то не будут дёргаться. Если какие-то проблемы будут по тем или иным позициям, не дай бог травмам, они усилятся. Наверняка там у них список уже есть, всё готово, есть деньги, тоже там проблем нет. Поэтому исходя из этого.

И самое главное, как бы там «Зенит» ни усиливался, но всё равно с учётом того, что были проблемы, они новых игроков покупают, тем более в центр поля, всё равно надо сыгрываться, какие бы они классные ни были. А «Краснодару» не надо сыгрываться, поэтому у них всё в порядке», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Я предполагаю, что «Зенит» вернёт себе в 100-й сезон, юбилейный, чемпионский титул», — отметил Генич.

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