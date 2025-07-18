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Борис Игнатьев поделился ожиданиями от нового сезона РПЛ

Борис Игнатьев поделился ожиданиями от нового сезона РПЛ
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Российский тренер Борис Игнатьев высказался о предстоящем сезоне Российской Премьер-Лиги, который стартует сегодня, 18 июля.

«Зенит» — фаворит в новом сезоне, но не настолько, чтобы безапелляционно с первого тура стать главным действующим лицом. Подготовку все провели на высоком уровне. Была проделана большая работа всеми командами. Все заметно прибавили. Отметил бы «Балтику» — команда выглядит монолитом. Клуб знает себе цену. Но «Зенит» будет задавать тональность чемпионату. Команда усилилась, будет показывать содержательную игру», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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