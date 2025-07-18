Владислав Радимов: «Спартак» — шестой в борьбе за чемпионство

Бывший футболист и тренер санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов считает, что «Спартак» не входит в пятёрку команд, которые разыграют между собой чемпионский титул РПЛ в следующем сезоне.

— Ничего хорошего в начале сезона как минимум, судя по всему, мы не ждём от «Спартака»?

— Да, и «Спартак» может отстать, а потом как навёрстывать-то? Надеяться, что будет такая серия, как прошлой осенью, — семь-восемь побед подряд? Я сильно сомневаюсь, что такое повторится. А растерять очки можно очень быстро. Поэтому, если брать претендентов на борьбу, то впереди «Зенит» с «Краснодаром», потом три московских клуба — и «Спартак» шестой, — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

В прошлом сезоне Российскую Премьер-Лигу выиграл «Краснодар». Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА. «Спартак» стал четвёртым. Напрямую в Pari Первую лигу вылетели «Оренбург» и «Факел», однако позднее оренбуржцы заменили в РПЛ «Торпедо». Новый сезон высшего российского дивизиона стартует 18 июля 2025 года, завершится турнир 17 мая 2026-го.