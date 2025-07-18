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Игнатьев: «Спартак» на изломе, команда находится в поиске игровой структуры

Игнатьев: «Спартак» на изломе, команда находится в поиске игровой структуры
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Бывший вице-президент «Торпедо» Борис Игнатьев предположил, как сложится новый сезон Российской Премьер-Лиги для московского «Спартака».

«Спартак» на изломе. Команда находится в поиске игровой структуры. В атаке пока не всё выстроено, хотя в середине поля готовят много атак, чтобы вскрыть оборону соперника. Но команда готовится к сезону со знанием дела, хотя и не всё получается у спартаковцев. Будем надеяться, что с первого тура команда будет показывать хорошую игру», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, прошлый сезон красно-белые завершили на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ.

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