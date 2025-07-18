«Торпедо» презентовало форму на строящемся стадионе

Московское «Торпедо» в социальных сетях представило игровую форму на сезон-2025/2026. Футболисты провели фотосессию на строящемся стадионе клуба.

«Эта форма родилась здесь. На месте силы. Не в ателье. Не на модном показе кутюрье. Здесь, где на историческом месте заложен фундамент нового дома «Торпедо». Дома на Восточке. Там, где каждый квадратный метр территории пропитан славным духом нашего великого клуба.

Чёрный и белый. Цвета, которые здесь звучат, понятнее любых слов. Они – отражение истинной силы этого места. Его истории. Его будущего. Представляем форму, выкованную на Восточной. Форму места силы.

Форму скорого возвращения домой», — написано в сообщении клуба.

Фото: ФК «Торпедо» Москва

Фото: ФК «Торпедо» Москва