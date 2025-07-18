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Дуглас Сантос: моя задача — отдавать все силы, чтобы «Зенит» побеждал

Дуглас Сантос: моя задача — отдавать все силы, чтобы «Зенит» побеждал
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Защитник и капитан «Зенита» Дуглас Сантос заявил, что сделает всё возможное, чтобы сине-бело-голубые побеждали.

«Я уже говорил: я здесь для того, чтобы помогать команде независимо от того, на какой позиции буду играть. Моя задача — отдавать все силы, чтобы «Зенит» побеждал. Неважно, на какой позиции я выйду, буду стараться приносить команде максимум пользы», — передаёт слова Сантоса корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

В прошлом сезоне Российскую Премьер-Лигу выиграл «Краснодар». Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА. Новый сезон высшего российского дивизиона стартует 18 июля 2025 года, завершится турнир 17 мая 2026 года.

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