«Факел» сообщил об уходе алжирца Сенхаджи

Алжирский защитник Райан Сенхаджи покинул воронежский «Факел». Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

«Райан, спасибо за работу, за те 35 матчей, которые ты провёл в футболке нашего клуба, – ты всегда прикладывал максимум усилий, чтобы помочь команде. Желаем удачи в дальнейшей карьере!» — написано в сообщении клуба.

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 28-летний Райан Сенхаджи провёл 20 матчей. Также на его счету три игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями защитник не отметился. «Факел» занял последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ и вылетел в Первую лигу.