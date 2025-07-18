Игрок «Зенита» Дуглас Сантос поделился ожиданиями от нового сезона

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Дуглас Сантос высказался о предстоящем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Ожидания от сезона самые лучшие. Мы провели отличные сборы, за спиной очень много качественной работы. В прошлом мы не добились того, чего хотели. Этот сезон очень важно начать с уверенной победы. Мы сделаем для этого всё возможное», — передаёт слова Сантоса корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

В 1-м туре нового сезона «Зенит» на своём поле примет «Ростов» в воскресенье, 20 июля. Начало игры — в 18:00 мск.

В прошлом сезоне чемпионата России «Зенит» занял второе место, чемпионом стал «Краснодар».