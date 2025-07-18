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Дуглас Сантос: Вендел — качественный футболист, пожелал ему найти свой путь

Дуглас Сантос: Вендел — качественный футболист, пожелал ему найти свой путь
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Защитник и капитан «Зенита» Дуглас Сантос высказался об одноклубнике, полузащитнике Венделе. Ранее появилась информация, что бразильский хавбек может покинуть «Зенит» этим летом.

«Каждый знает, чего он хочет для себя. Я уверен, что в силах Вендела найти для себя правильный путь. Тот, что будет соответствовать его желаниям, возможностям и потребностям. Вендел очень качественный футболист. И независимо от того, останется он в «Зените» или нет, я пожелал ему найти свой путь», — передаёт слова Сантоса корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

В прошлом сезоне Российскую Премьер-Лигу выиграл «Краснодар». Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА.

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