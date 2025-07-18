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Главный тренер «Зенита» Семак высказался о возможном участии Жерсона в первом матче сезона

Главный тренер «Зенита» Семак высказался о возможном участии Жерсона в первом матче сезона
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил вероятность возможного участия полузащитника Жерсона в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча состоится в воскресенье, 20 июля. Начало игры — в 18:00 по московскому времени.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Вероятность появления Жерсона в матче с «Ростовом» присутствует. Но он пару дней тренировался с командой, поэтому ему нужно время. Мы примем решение, исходя из его состояния», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

В прошлом сезоне чемпионата России «Зенит» занял второе место, чемпионом страны стал «Краснодар».

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