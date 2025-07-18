Главный тренер «Зенита» Семак высказался о возможном участии Жерсона в первом матче сезона

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил вероятность возможного участия полузащитника Жерсона в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча состоится в воскресенье, 20 июля. Начало игры — в 18:00 по московскому времени.

«Вероятность появления Жерсона в матче с «Ростовом» присутствует. Но он пару дней тренировался с командой, поэтому ему нужно время. Мы примем решение, исходя из его состояния», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

В прошлом сезоне чемпионата России «Зенит» занял второе место, чемпионом страны стал «Краснодар».