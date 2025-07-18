Семак — о Жерсоне: с уходом Клаудиньо и ситуацией вокруг Вендела нужен был игрок в центр

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему сине-бело-голубые пригласили бразильского полузащитника Жерсона.

«Жерсон не Малком и не Клаудиньо. Каждый игрок обладает набором качеств, который отличает его от других. С уходом Клаудиньо и ситуацией вокруг Вендела нам нужен был игрок в центр поля. И Жерсон будет там играть.

На протяжении многих лет мы отталкиваемся от тех игроков, которые есть у нас в распоряжении. На сегодняшний день у нас есть понимание, как мы будем играть. Что касается внедрения Жерсона в состав, у нас есть варианты, будем выбирать наиболее оптимальный», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.