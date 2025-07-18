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Главный тренер «Зенита» Семак: Волкову логично уйти в аренду, чтобы набирать форму

Главный тренер «Зенита» Семак: Волкову логично уйти в аренду, чтобы набирать форму
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что правому защитнику команды Сергею Волкову нужно уйти в аренду, чтобы набрать игровую форму. Ранее сообщалось, что Волков перейдёт в «Сочи» на правах аренды до конца сезона-2025/2026.

«Арсен Адамов получит свой шанс. Он находится в игровом тонусе, в отличие от Серёжи Волкова. Серёже логично уйти в аренду, чтобы набирать форму», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Сергей Волков — воспитанник «Краснодара». За «Зенит» в прошлом сезоне он сыграл шесть матчей, не отметившись результативными действиями. В сентябре 2024-го Волков получил травму крестообразных связок колена.

Новый сезон высшего российского дивизиона стартует 18 июля 2025 года, завершится турнир 17 мая 2026 года.

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