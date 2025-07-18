Opta назвала фаворитов сезона-2025/2026 РПЛ

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Суперкомпьютер Opta Sports сделал прогноз на сезон-2025/2026 Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщил телеграм-канал Opta Sports.

«Фаворитом Opta считает «Зенит» (39,6%) – у петербуржцев мощный состав и знаковый 100-й сезон. Вторым претендентом на чемпионство неожиданно считается ЦСКА (17%), видимо, предиктор впечатлён беспроигрышной серией армейцев в весенней части сезона. Далее идут «Краснодар» (15,5%), «Спартак» (11,9%) и «Динамо» (8,1%)», — написано в сообщении.

В сезоне-2024/2025 чемпионом страны стал «Краснодар». Команда Мурада Мусаева набрала 67 очков за 30 матчей. Второе место занял санкт-петербургский «Зенит» (66), третье — московский ЦСКА (59). Российскую Премьер-Лигу покинули подмосковные «Химки», не получив лицензию, и воронежский «Факел». Новичками лиги стали калининградская «Балтика» и «Сочи».