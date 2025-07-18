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Главный тренер «Зенита» Семак высказался о возможном уходе Кассьерры

Главный тренер «Зенита» Семак высказался о возможном уходе Кассьерры
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном уходе нападающего команды Матео Кассьерры.

«Любой игрок может уйти. Если есть замена, клуб пойдёт навстречу игроку. Будет хорошее предложение, будем искать замену. Но, думаю, 80 процентов слухов не имеют отношения к нашему клубу», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Действующий контракт Матео Кассьерры с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года. В сезоне-2024/2025 Кассьерра провёл за сине-бело-голубых 39 матчей во всех турнирах. На счету колумбийского форварда 12 забитых мячей и пять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Кассьерры в € 10 млн.

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