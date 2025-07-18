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«Пари НН» и «Оренбург» — главные кандидаты на вылет из РПЛ по версии Opta Sports

«Пари НН» и «Оренбург» — главные кандидаты на вылет из РПЛ по версии Opta Sports
Алексей Шпилевский
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Суперкомпьютер Opta Sports сделал прогноз на сезон-2025/2026 Российской Премьер-Лиги. Главными кандидатами на прямой вылет по итогам сезона названы «Пари Нижний Новгород» и «Оренбург». Об этом сообщил телеграм-канал Opta Sports.

По прогнозу суперкомпьютера, «Пари Нижний Новгород» финиширует последним с вероятностью в 21,8%. «Оренбург» — с вероятностью 19,6%.

В сезоне-2024/2025 чемпионом страны стал «Краснодар». Команда Мурада Мусаева набрала 67 очков за 30 матчей. Второе место занял санкт-петербургский «Зенит» (66), третье — московский ЦСКА (59). Российскую Премьер-Лигу покинули подмосковные «Химки», не получив лицензию, и воронежский «Факел». Новичками лиги стали калининградская «Балтика» и «Сочи».

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