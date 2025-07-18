Суперкомпьютер Opta Sports оценил шансы «Спартака» на чемпионство в сезоне-2025/2026 РПЛ

Суперкомпьютер Opta Sports сделал прогноз на сезон-2025/2026 Российской Премьер-Лиги. Шансы московского «Спартака» на чемпионство оцениваются в 11,9%. Об этом сообщил телеграм-канал Opta Sports.

Главным фаворитом является санкт-петербургский «Зенит» (39,6%), далее идут московский ЦСКА (17%) и «Краснодар» (15,5%).

В сезоне-2024/2025 чемпионом страны стал «Краснодар». Команда Мурада Мусаева набрала 67 очков за 30 матчей. Второе место занял «Зенит» (66), третье — ЦСКА (59). «Спартак» финишировал четвёртым, заработав 57 очков. Российскую Премьер-Лигу покинули подмосковные «Химки», не получив лицензию, и воронежский «Факел».