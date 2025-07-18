Новичок «Челябинска» Эза: мой кумир — Артём Дзюба, любимая команда — «Зенит»

Ивуарийский нападающий «Челябинска» Вильфрид Эза признался, что форвард тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба является его кумиром. О переходе Вильфрида «Челябинск» объявил 16 июля.

— Впервые в карьере тебе предстоит играть в России. Какой тебе представляется эта страна?

— Да, я впервые в России. Скажу честно: я мечтал здесь когда-нибудь сыграть. Раньше частенько смотрел матчи РПЛ. Моя любимая команда – питерский «Зенит», в ней играл мой кумир Артём Дзюба. Он классный форвард, много забивает и знает своё дело, — приводит слова Эза официальный сайт «Челябинска».

В предстоящем сезоне «Челябинск» выступит в Pari Первой лиге. В 1-м туре команда сыграет с «Торпедо» 19 июля. К уральцам Вильфрид присоединился, перейдя из австрийского клуба «Рид». За всю свою карьеру Эза провёл 209 матчей, забил 95 мячей и сделал 24 результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость ивуарийского форварда в € 350 тыс.