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В «Спартаке» рассказали, как будет выглядеть третий комплект формы в новом сезоне

В «Спартаке» рассказали, как будет выглядеть третий комплект формы в новом сезоне
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Заместитель генерального директора по коммерции и развитию московского «Спартака» Вячеслав Соловьёв высказался об игровой форме клуба на сезон-2025/2026.

«Безусловно лидировал дизайн клуба. Принимал участие ряд агентств и дизайнеров. Базово мы будем играть в красном, и белая майка тоже будет с красными шортами. Нам хотелось добавить изюминку к классическому размещению полосы. По первым отзывам, болельщикам понравилось.

Третий комплект будет более современным и креативным, с разными волнами. Нестандартный в цветах, паттернах. Та часть болельщиков, которая хотела увидеть что-то смелое, увидит», — передаёт слова Соловьёва корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

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