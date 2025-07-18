В «Спартаке» рассказали, как будет выглядеть третий комплект формы в новом сезоне

Заместитель генерального директора по коммерции и развитию московского «Спартака» Вячеслав Соловьёв высказался об игровой форме клуба на сезон-2025/2026.

«Безусловно лидировал дизайн клуба. Принимал участие ряд агентств и дизайнеров. Базово мы будем играть в красном, и белая майка тоже будет с красными шортами. Нам хотелось добавить изюминку к классическому размещению полосы. По первым отзывам, болельщикам понравилось.

Третий комплект будет более современным и креативным, с разными волнами. Нестандартный в цветах, паттернах. Та часть болельщиков, которая хотела увидеть что-то смелое, увидит», — передаёт слова Соловьёва корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.