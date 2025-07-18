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В «Динамо» назвали один из своих главных козырей в сезоне РПЛ

В «Динамо» назвали один из своих главных козырей в сезоне РПЛ
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Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин назвал главного тренера команды Валерия Карпина одним из главных козырей бело-голубых в предстоящем сезоне Российской Премьер-Лиги. Напомним, Карпин возглавил «Динамо» этим летом.

«Валерий Георгиевич, кстати, пришёл к нам на совет директоров и консультативный совет, который я возглавляю. Ни один тренер этого не делал до этого. Со своей программой, рассказал, что он хочет. У него очень амбициозные задачи, да и он сам человек амбициозный. Блестящий был футболист, да и тренер уже состоявшийся. Поэтому он один из главных козырей», — приводит слова Степашина ТАСС.

В прошлом сезоне Российскую Премьер-Лигу выиграл «Краснодар». Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА. «Динамо» стало пятым. Напрямую в Pari Первую лигу вылетели «Оренбург» и «Факел», однако позднее оренбуржцы заменили в РПЛ «Торпедо». Новый сезон высшего российского дивизиона стартует 18 июля 2025 года, завершится турнир 17 мая 2026 года.

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