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В «Спартаке» заявили, что не отказываются от идеи дизайна формы синего цвета

В «Спартаке» заявили, что не отказываются от идеи дизайна формы синего цвета
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Заместитель генерального директора по коммерции и развитию московского «Спартака» Вячеслав Соловьёв высказался о возможности создания синей формы для команды. «Спартак» играл в синей форме в первом своём матче Лиги чемпионов в 1993 году.

«Синий цвет — это часть нашей истории, это не отменить. Ещё не думали о том, может ли «Спартак» снова играть в синем. Но мы этого не стесняемся, если будет предпосылка, чтобы это выглядело интересно», — передаёт слова Соловьёва корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

«Спартак» представил два новых комплекта игровой формы, в которой команда будет выступать в сезоне-2025/2026, в среду, 16 июля. Основной — красный, выездной — белый. Ранее сообщалось, что у клуба будет и третий, нестандартный комплект.

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