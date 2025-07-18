В «Спартаке» заявили, что не отказываются от идеи дизайна формы синего цвета

Заместитель генерального директора по коммерции и развитию московского «Спартака» Вячеслав Соловьёв высказался о возможности создания синей формы для команды. «Спартак» играл в синей форме в первом своём матче Лиги чемпионов в 1993 году.

«Синий цвет — это часть нашей истории, это не отменить. Ещё не думали о том, может ли «Спартак» снова играть в синем. Но мы этого не стесняемся, если будет предпосылка, чтобы это выглядело интересно», — передаёт слова Соловьёва корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

«Спартак» представил два новых комплекта игровой формы, в которой команда будет выступать в сезоне-2025/2026, в среду, 16 июля. Основной — красный, выездной — белый. Ранее сообщалось, что у клуба будет и третий, нестандартный комплект.