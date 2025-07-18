Суперкомпьютер оценил шансы «Краснодара» на чемпионство ниже, чем у ЦСКА

Суперкомпьютер Opta Sports оценил шансы «Краснодара» на победу в Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026 ниже, чем у московского ЦСКА. Так, на победу «быков» в РПЛ суперкомпьютер даёт 15,5%, а на триумф ЦСКА — 17%. Главным фаворитом РПЛ, по версии Opta Sports, является «Зенит» (39,6%).

В прошлом сезоне Российскую Премьер-Лигу выиграл «Краснодар». Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА. Напрямую в Pari Первую лигу вылетели «Оренбург» и «Факел», однако позднее оренбуржцы заменили в РПЛ «Торпедо».

Новый сезон высшего российского дивизиона стартует 18 июля 2025 года, завершится турнир 17 мая 2026 года.