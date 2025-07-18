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Годяев: когда деньги даются через большой труд, отношение к ним соответствующее

Годяев: когда деньги даются через большой труд, отношение к ним соответствующее
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Полузащитник московского «Локомотива» Данила Годяев рассказал, что помогает родителям погашать ипотеку.

«Они же в Заветах взяли в ипотеку пять лет назад. И сейчас основная цель — закрыть родителям весь долг. В Москву они не поедут, будут жить там. Ещё папе зубы сделали, в наше время это тоже стоит не меньше квартиры. Как у родителей будет всё хорошо, можно будет и о себе подумать.

Разгуляюсь? Нет, этого никогда не будет. Во-первых, воспитание мне не позволит. И, во-вторых, слишком мне тяжело всё даётся по жизни. Когда деньги даются через большой труд, отношение к этим деньгам соответствующее», — приводит слова Годяева «Матч ТВ».

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