Годяев: когда деньги даются через большой труд, отношение к ним соответствующее

Полузащитник московского «Локомотива» Данила Годяев рассказал, что помогает родителям погашать ипотеку.

«Они же в Заветах взяли в ипотеку пять лет назад. И сейчас основная цель — закрыть родителям весь долг. В Москву они не поедут, будут жить там. Ещё папе зубы сделали, в наше время это тоже стоит не меньше квартиры. Как у родителей будет всё хорошо, можно будет и о себе подумать.

Разгуляюсь? Нет, этого никогда не будет. Во-первых, воспитание мне не позволит. И, во-вторых, слишком мне тяжело всё даётся по жизни. Когда деньги даются через большой труд, отношение к этим деньгам соответствующее», — приводит слова Годяева «Матч ТВ».