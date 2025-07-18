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В Jogel сообщили, что экипировка «Спартака» и сборной России пользуется одинаковым спросом

В Jogel сообщили, что экипировка «Спартака» и сборной России пользуется одинаковым спросом
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Основатель бренда Jogel Артур Мовсесян рассказал, что экипировка московского «Спартака» и сборной России пользуется одинаковым спросом.

«Объём проданной за год экипировки сборной России сопоставим с формой «Спартака». Сумма этих продаж соответственно сопоставима с 150 млн рублей, на которые была продана форма «Спартака», — передаёт слова Мовсесяна корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

«Спартак» представил два новых комплекта игровой формы, в которой команда будет выступать в сезоне-2025/2026, в среду, 16 июля. Основной — красный, выездной — белый. Ранее сообщалось, что у клуба будет и третий, нестандартный комплект.

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