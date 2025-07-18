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Экс-тренер «Ахмата» Ташуев рассказал, с чем может быть связан уход Бериши из клуба

Экс-тренер «Ахмата» Ташуев рассказал, с чем может быть связан уход Бериши из клуба
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Бывший главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев высказался об уходе из клуба нападающего Бернарда Бериши.

«В прошлом году у Бериши была серьёзная травма. Он не прошёл зимние сборы, больше работал с реабилитологом. Начал работать в общей группе уже после сборов. Бериша по духу лидер. Он должен играть в составе. Когда же этого не происходит, появляются психологические моменты.

Как я понял, на сегодняшний день ему никто не гарантировал основной состав. А Бериша — боец, ему надо играть. Он дал возможность проявить себя другим, а сам решил уйти. Но восемь лет в одном клубе — большой срок. Он уже часть клуба, легенда. Бериша внёс большой вклад в команду, приносил эмоции», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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