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Данил Пруцев заявил, что «Спартак» мог выиграть Лигу Европы, если бы не международный бан

Данил Пруцев заявил, что «Спартак» мог выиграть Лигу Европы, если бы не международный бан
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Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев заявил, что красно-белые могли выиграть Лигу Европы в сезоне-2021/2022, когда российские команды были отстранены от еврокубков. Отметим, что в том сезоне «Спартак» вышел в плей-офф Лиги Европы, но матчи 1/8 финала красно-белых с «Лейпцигом» были отменены.

— Что тебя сейчас не устраивает, помимо того, что мало играешь в «Спартаке»?
— Тот факт, что за карьеру ни разу не играл в еврокубках. Вот реально обидно. Когда переходил в «Спартак», должны были встречаться с «Лейпцигом» в плей-офф Лиги Европы. Уже думал: «Вот они, еврокубки!» Но потом случилось то, что случилось. Было вдвойне обидно — потому что тот «Спартак» мог выиграть Лигу Европы, — приводит слова Пруцева Sport24.

В прошлом сезоне Российскую Премьер-Лигу выиграл «Краснодар». Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА. «Спартак» стал четвёртым. Напрямую в Pari Первую лигу вылетели «Оренбург» и «Факел», однако позднее оренбуржцы заменили в РПЛ «Торпедо». Новый сезон высшего российского дивизиона стартует 18 июля 2025 года, завершится турнир 17 мая 2026 года.

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