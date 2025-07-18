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«Наполи» арендовал нападающего у «Удинезе»

«Наполи» арендовал нападающего у «Удинезе»
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Итальянский нападающий Лоренцо Лукка перешёл из «Удинезе» в «Наполи» на правах аренды. Об этом сообщил официальный сайт «Наполи».

«Футбольный клуб «Наполи» объявил о приобретении игрока Лоренцо Лукки из «Удинезе» в аренду с обязательством выкупа», — написано в сообщении клуба.

В сезоне-2024/2025 итальянской Серии А 24-летний Лоренцо Лукка провёл 33 матча, в которых отметился 12 забитыми мячами и одной результативной передачей. Также на его счету две игры и два гола в Кубке Италии.

В прошедшем сезоне «Наполи» выиграл чемпионат Италии. Команда Антонио Конте набрала 82 очка за 38 матчей, опередив миланский «Интер» на одно очко.

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