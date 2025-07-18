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Михаил Гершкович предположил, кто будет бороться за чемпионство в новом сезоне РПЛ

Михаил Гершкович предположил, кто будет бороться за чемпионство в новом сезоне РПЛ
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Российский тренер Михаил Гершкович поделился ожиданиями от нового сезона Российской Премьер-Лиги.

«Зенит» — команда, которая всегда ставит самые высокие задачи. Семак — опытный тренер. За его плечами куча побед во всех соревнованиях. Команда усилилась серьёзным футболистом. Проблемы будут — другие тоже готовятся и ставят задачи. Чемпионат будет интересным! То же «Динамо» с новым тренером готовится к сезону. «Краснодар», «Локомотив», «Спартак» и ЦСКА тоже будут бороться и ставить задачи. Не думаю, что у «Зенита» будут дополнительные трудности», — сказал Гершкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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