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Бубнов обозначил максимум для «Локомотива» в сезоне-2025/2026 РПЛ

Бубнов обозначил максимум для «Локомотива» в сезоне-2025/2026 РПЛ
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Бывший футболист Александр Бубнов оценил перспективы московского «Локомотива» в сезоне-2025/2026 Российской Премьер-Лиги.

«Думаю, по тому раскладу, который есть, максимум, чего «Локомотив» может добиться, — это занять четвёртое место. Минимум — седьмое. Вот в этом коридоре он будет бродить туда-сюда. Здесь есть один нюанс, который не касается, например, тренера «Сочи», а вот Галактионова касается. Если он сейчас завалит старт, то могут быть проблемы», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В прошлом сезоне чемпионата России «Локомотив» финишировал шестым, набрав 53 очка за 30 матчей.

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