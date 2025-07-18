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Нападающий ЦСКА Алеррандро заявил, что не помышляет об уходе из клуба

Нападающий ЦСКА Алеррандро заявил, что не помышляет об уходе из клуба
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Форвард ЦСКА Алеррандро заявил, что не думал об уходе из московского клуба. В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 25-летний Алеррандро провёл шесть матчей. Также на его счету одна игра в Фонбет Кубке России. Результативными действиями игрок не отметился.

«Не думал о подобном. Очень счастлив в ЦСКА и нацелен на работу в этом клубе», — приводит слова Алеррандро «РИА Новости Спорт».

В прошлом сезоне Российскую Премьер-Лигу выиграл «Краснодар». Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА. Напрямую в Pari Первую лигу вылетели «Оренбург» и «Факел», однако позднее оренбуржцы заменили в РПЛ «Торпедо».

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