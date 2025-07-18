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Бубнов высказал мнение, что нужно изменить в своей игре Батракову в новом сезоне

Бубнов высказал мнение, что нужно изменить в своей игре Батракову в новом сезоне
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о перспективах полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова в предстоящем сезоне.

«По показателям статистическим, это однозначно такой [выдающийся прошлый] сезон, потому что он столько не забьёт. Это аномальное явление было в нашем чемпионате, я поэтому и сказал, что это открытие. Если он не разнообразит игру, не сделает её вариативной…

Как он её должен разнообразить? Через него должна больше игра идти, но он не опорный полузащитник. Через него игра должна идти, как через Витинью в «ПСЖ». То есть через него всё должно строиться, для этого он должен много двигаться по всему полю и взаимодействовать очень хорошо с группой атаки. При тех опорных полузащитниках, которые есть в «Локомотиве», это возможно делать. Во всяком случае, в «Пари Сен-Жермен» Энрике не использовал, и Витинье приходилось здесь играть, а он туда ближе к нападающим должен быть.

И стабилизировать свою игру, стабильно играть — у него перепадов не должно быть, потому что в прошлом сезоне он выдавал яркие игры, а были игры, когда он вообще пропал», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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