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Арбитр Федотов рассказал про трёх новых судей в РПЛ

Арбитр Федотов рассказал про трёх новых судей в РПЛ
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Российский футбольный арбитр Игорь Федотов рассказал про трёх новых судей, которые будут работать в Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026.

«Владислав Целовальников — высокий, хорошая скорость, управление. Если уберёт жесты-паразиты, то всё будет хорошо. Из-за этих жестов начинает путаться и менять решения. В Первой лиге прокатывало, а в РПЛ за такое игроки сожрут и будут клоуном называть. Эти жесты надо просто убрать.

Инал Танашев из Нальчика — быстрый, но надо чуть добавить в уверенности и в судейской наглости.

Плюс Иван Сараев, самый опытный из троих. Он был у меня резервным, когда мы удаляли Виллаш-Боаша в матче «Зенит» — «Крылья Советов». Тренер тогда толкнул Ивана. По Первой лиге нормально у него всё, работал хорошо. Думаю, из всех новичков он стрельнёт быстрее всего», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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