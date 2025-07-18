Игорь Федотов объяснил, зачем было введено правило по общению арбитров РПЛ с капитанами

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о правиле по общению судей с капитанами команд.

«Всё-таки инициировали, чтобы капитан мог подходить к арбитру и разговаривать с ним. Судья может ему объяснить эпизод, чтобы тот донёс до своих игроков. В первую очередь это связано с тем, чтобы успокоить футболистов и чтобы не было такого, когда судью окружают и протестуют. Если капитан вратарь, то на предматчевом совещании либо уже на поле, когда бросают монетку, арбитр спрашивает, кто будет с ним беседовать. Если этого игрока потом меняют, то назначают следующего и так далее. Даже если арбитр в штрафной, общается не вратарь», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.